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Улан-удэнец побил мировой рекорд по отжиманиям

Улан-удэнец побил мировой рекорд по отжиманиям
Общество, 
Улан-удэнский атлет Рафаэль Кулиев зарегистрировал второй мировой рекорд

Улан-удэнец Рафаэль Кулиев, тренер по плаванию и фитнесу, побил мировой рекорд по отжиманиям от пола. Кулиев за 30 секунд сделал 46 повторений на левой руке. Это на четыре раза больше, чем предыдущий рекорд.

Международная организация рекордов официально зарегистрировала достижение Рафаэля Кулиева 21 сентября.

В данном рекорде была продемонстрирована скорость и силовая выносливость, поделился Рафаэль. На этом он не собирается останавливаться.

- В моей копилке уже пять рекордов России и два мировых, - отметил улан-удэнец.

Сам он объясняет свои невероятные результаты системой подготовки скивкросс – её создал Рафаэль вместе с отцом. Это новый вид фитнеса, которым могут заниматься люди без ограничений по здоровью и возрасту. Состоит из комбинации гимнастики, плавания, упражнений с собственным весом, бега и т.д. К слову, этим летом прошли первые скивкросс-игры.

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно был зафиксирован первый мировой рекорд Рафаэля Кулиева: улан-удэнец официально признан обладателем самых сильных пальцев на планете.

Летом Рафаэль со своим другом, ещё одним рекордсменом России Виталием Савчук приняли участие в кастинге популярного шоу Первого канала «Русский ниндзя». Оба улан-удэнца показали отличные результаты, так что вероятность того, что они попадут на телепроект, очень высока.


спорт рекорд
 
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