На площади имени Ленина пройдёт конкурс художников и скульпторов
С 9 по 22 декабря в Чите пройдёт открытый конкурс на лучшее исполнение ледяных фигур на площади имени Ленина. Целями мероприятия станут оформление площади к новогодним праздникам, а также поддержка творческого потенциала художников и скульпторов города. Подведение итогов состоится 23 декабря в 14:00.
К исполнению ледяной фигуры допускаются как индивидуальные исполнители, так и команды. Участниками конкурса могут быть физические и юридические лица. Не допускается участие в конкурсе незаявленных лиц. Помимо этого, запрещается использовать внешнюю и внутреннюю поддержки фигуры. За нарушения организаторы конкурса вправе дисквалифицировать участника конкурса.
Для изготовления фигуры участникам предоставляются блоки размером 2,1x1,3 м (толщина 0,45 – 0,6 м). Фигуры будут оценивать по техническому исполнению, оригинальности, художественному образу и замыслу, подчиненности деталей большой форме, выразительности передачи фактуры, качеству исполнения.
Всех участников наградят дипломами участника конкурса. Участники, занявшие призовые места, получат денежные премии: первое место – 35000 рублей; второе место – 30000 рублей; третье место – 25000 рублей. Будут присуждены специальная премия «Грация» – 20000 рублей; восемь специальных премий «Яркий художественный образ» по 10000 рублей каждая; семь специальных премий «Оригинальный замысел» по 10000 рублей каждая. Об этом сообщает пресс-служба комитета культуры администрации городского округа «Город Чита».
В Чите выберут лучшую ледяную фигуру
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
На площади имени Ленина пройдёт конкурс художников и скульпторов
В столицу округа также приедут спортсмены из Иркутска и Свирска
В финал мероприятия прошли 11 медорганизаций республики
Он стал призёром среди юношей 15 лет в дисциплине «ката»
Его участниками стали школьники старших классов
В случае победы она получит 500 тысяч рублей
Работы победителей включат в сборник, посвящённый 300-летию города
Также у них серебряная медаль среди женщин
Финал соревнований на пешеходных дистанциях в закрытых помещениях пройдёт в Улан-Удэ
Спортсмены соревновались в корнхоле, матрёшке, джакколо, эластике, кульбутто и шаффлборде
Принимаются работы по произведениям Твена, Киплинга, Берроуза, Стивенсона, Азимова и Бредберри
У него «серебро» в весовой категории свыше 80 кг
Расписание изменится с 8 декабря
Люди не только строят, но и самовольно расширяют границы своих участков
Сотрудники ГИБДД в Кяхте с наступлением холодов напомнили школьникам основные правила поведения на зимней дороге