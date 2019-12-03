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В Чите выберут лучшую ледяную фигуру

В Чите выберут лучшую ледяную фигуру
Общество,  Фото:pixabay.com
На площади имени Ленина пройдёт конкурс художников и скульпторов

С 9 по 22 декабря в Чите пройдёт открытый конкурс на лучшее исполнение ледяных фигур на площади имени Ленина. Целями мероприятия станут оформление площади к новогодним праздникам, а также поддержка творческого потенциала художников и скульпторов города. Подведение итогов состоится 23 декабря в 14:00.

К исполнению ледяной фигуры допускаются как индивидуальные исполнители, так и команды. Участниками конкурса могут быть физические и юридические лица. Не допускается участие в конкурсе незаявленных лиц. Помимо этого, запрещается использовать внешнюю и внутреннюю поддержки фигуры. За нарушения организаторы конкурса вправе дисквалифицировать участника конкурса.

Для изготовления фигуры участникам предоставляются блоки размером 2,1x1,3 м (толщина 0,45 – 0,6 м). Фигуры будут оценивать по техническому исполнению, оригинальности, художественному образу и замыслу, подчиненности деталей большой форме, выразительности передачи фактуры, качеству исполнения.

Всех участников наградят дипломами участника конкурса. Участники, занявшие призовые места, получат денежные премии: первое место – 35000 рублей; второе место – 30000 рублей; третье место – 25000 рублей. Будут присуждены специальная премия «Грация» – 20000 рублей; восемь специальных премий «Яркий художественный образ» по 10000 рублей каждая; семь специальных премий «Оригинальный замысел» по 10000 рублей каждая. Об этом сообщает пресс-служба комитета культуры администрации городского округа «Город Чита».
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