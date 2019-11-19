Бурятская певица снялась в клипе в фантастических образах

Аранжировку сделала певица, композитор Нар-Оюу Наранбаатар, операторами выступили Михаил Цыренов и Баясхалан Будаев, монтировал видео Баясхалан Будаев.







Бурятская певица Арюна Нимаева представила своей первый клип - к популярной народной песне «Эрбэд соохор».- Это свершилось! Мой клип готов вашему обозрению, впечатлению, обсуждению! Это было что-то! Мы снимали клип в трёх местах нашей красивой Бурятии: в Иволгинском, Мухоршибирском и Заиграевском районах. Я и моя команда вложили всю душу и все свои старания в этот клип. Мы хотели показать нашу культуру нашими глазами, через призму современного искусства, - написала в Instagram артистка.Также она поблагодарила всех, кто принимал участие в съёмках.Работа получилась довольно необычной – певица Арюна Нимаева исполняет композицию на бурятском языке, играет на хомусе, белом морин-хууре, причем здесь присутствует и горловое пение. Предстаёт вокалистка в сказочных – можно, наверное, сказать, мифических – образах. В музыкальном ролике танцуют парни из студенческого ансамбля БГУ «Байкальские волны».Пользователи восторгаются клипом:«Это просто мега крутяшный клип! Один из лучших бурятских! Интересные фантастические образы, всё супер! Впечатлена!»«Меня на слёзы пробило. Хотя я брутал, потрясающая работа»«Ещё раз поздравляю с мега-крутым фантастическим клипом, моя дорогая Арюна. Ты всех перешагнула своими образами и горловым пением. Дорогая, ты крута! Я очень за тебя рада и счастлива, восхищаюсь тобой! Люблю. А эмоции переполняют меня»«Зрелищно»«Огнище. Очень крутая работа. Поздравляю».Арюна Нимаева – преподаватель по классу «морин-хуур» в музыкальной школе Еравнинского района. Она стала настоящим открытием в этом году на известном конкурсе «Белый месяц» в Бурятии. Тогда она не стала победительницей, но выиграла приз зрительских симпатий и право представлять Россию на международном фестивале национального искусства в Китае.