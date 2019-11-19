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Бурятская певица снялась в клипе в фантастических образах

Бурятская певица снялась в клипе в фантастических образах
Общество, 
Первый клип певицы Арюны Нимаевой получился очень необычным

Бурятская певица Арюна Нимаева представила своей первый клип - к популярной народной песне «Эрбэд соохор».

- Это свершилось! Мой клип готов вашему обозрению, впечатлению, обсуждению! Это было что-то! Мы снимали клип в трёх местах нашей красивой Бурятии: в Иволгинском, Мухоршибирском и Заиграевском районах. Я и моя команда вложили всю душу и все свои старания в этот клип. Мы хотели показать нашу культуру нашими глазами, через призму современного искусства, - написала в Instagram артистка.

Также она поблагодарила всех, кто принимал участие в съёмках.

Аранжировку сделала певица, композитор Нар-Оюу Наранбаатар, операторами выступили Михаил Цыренов и Баясхалан Будаев, монтировал видео Баясхалан Будаев.


Работа получилась довольно необычной – певица Арюна Нимаева исполняет композицию на бурятском языке, играет на хомусе, белом морин-хууре, причем здесь присутствует и горловое пение. Предстаёт вокалистка в сказочных – можно, наверное, сказать, мифических – образах. В музыкальном ролике танцуют парни из студенческого ансамбля БГУ «Байкальские волны».

Пользователи восторгаются клипом:

«Это просто мега крутяшный клип! Один из лучших бурятских! Интересные фантастические образы, всё супер! Впечатлена!»
«Меня на слёзы пробило. Хотя я брутал, потрясающая работа»
«Ещё раз поздравляю с мега-крутым фантастическим клипом, моя дорогая Арюна. Ты всех перешагнула своими образами и горловым пением. Дорогая, ты крута! Я очень за тебя рада и счастлива, восхищаюсь тобой! Люблю. А эмоции переполняют меня»
«Зрелищно»
«Огнище. Очень крутая работа. Поздравляю».

Арюна Нимаева – преподаватель по классу «морин-хуур» в музыкальной школе Еравнинского района. Она стала настоящим открытием в этом году на известном конкурсе «Белый месяц» в Бурятии. Тогда она не стала победительницей, но выиграла приз зрительских симпатий и право представлять Россию на международном фестивале национального искусства в Китае.
клип певцы
 
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