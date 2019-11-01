Подросткам из СИЗО Улан-Удэ подарили канцелярию

Минсоцзащиты передало в учреждение канцелярские принадлежности и одежду



Для несовершеннолетних, содержащихся в следственном изоляторе УФСИН, психологи проводят профилактические мероприятия в рамках программы «Мой ребёнок…»



- У несовершеннолетних выявляют различные интересы и увлечения, такие как рисование, музыка, лепка, чтение литературы, наклонности к декоративно-прикладным видам творчества, занятиям различными видами спорта и другое, - сообщает пресс-служба республиканского УФСИН.



Помощь в развитии подросткам оказывают различные министерства и ведомства республики. Министерство социальной защиты населения республики откликнулось и передало для несовершеннолетних, содержащихся в следственном изоляторе города для занятий краски, цветные карандаши, тетради, ручки, а также одежду.

