Первое место на осеннем этапе турнира корпоративной футбольной лиги по мини-футболу заняла команда управления вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии
Лучшим защитником турнира признан водитель группы задержания сержант полиции Павел Андрианов, лучшим игроком – заместитель командира роты капитан Булат Базаржапов.
Всего в турнире принимали участие 20 команд, разделённые на две подгруппы. В первой лиге борьбу за главный трофей вели 10 команд. Игры проходили по групповой системе.
- В полуфинале наша команда играла с представителями Тивиком и победила со счетом 2:1. В финале мы встретились с командой «Медик» и обыграли со счетом 4:3, - рассказал капитан команды УВО Альберт Шобогоров.
Победу в корпоративной футбольной лиге команда УВО одержала уже в третий раз, сообщили в пресс-службе Росгвардии Бурятии.
Росгвардейцы Бурятии выиграли турнир корпоративной футбольной лиги
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Первое место на осеннем этапе турнира корпоративной футбольной лиги по мини-футболу заняла команда управления вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии
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