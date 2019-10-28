Росгвардейцы Бурятии выиграли турнир корпоративной футбольной лиги

Первое место на осеннем этапе турнира корпоративной футбольной лиги по мини-футболу заняла команда управления вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии



Лучшим защитником турнира признан водитель группы задержания сержант полиции Павел Андрианов, лучшим игроком – заместитель командира роты капитан Булат Базаржапов.



Всего в турнире принимали участие 20 команд, разделённые на две подгруппы. В первой лиге борьбу за главный трофей вели 10 команд. Игры проходили по групповой системе.



- В полуфинале наша команда играла с представителями Тивиком и победила со счетом 2:1. В финале мы встретились с командой «Медик» и обыграли со счетом 4:3, - рассказал капитан команды УВО Альберт Шобогоров.



Победу в корпоративной футбольной лиге команда УВО одержала уже в третий раз, сообщили в пресс-службе Росгвардии Бурятии.

