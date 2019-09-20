В Бурятии увеличили рекомендованный объём вылова окуня

Рекомендованный объём промышленного вылова окуня в озере Гусином повышен до 140 тонн



В Бурятии принято решение об увеличении промышленного объёма добычи окуня на 20 тонн (с 120 тонн до 140 тонн) в озере Гусином. Резолюция одобрена в соответствии с протоколом заседания бюро отраслевого совета по промысловому прогнозированию при федеральном агентстве по рыболовству.



В данное время министерство сельского хозяйства и продовольствия РБ принимает заявки на дополнительный объём вылова окуня в озере Гусином в количестве 20 тонн, сообщает пресс-служба ведомства.

