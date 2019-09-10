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Юбилейный вечер писательницы прошёл в Национальной библиотеке

Юбилейный вечер писательницы прошёл в Национальной библиотеке
Общество, 
Вечер был посвящён 60-летию Татьяны Григорьевой

6 сентября абонемент художественной литературы и отдел культурно-просветительских проектов и связей с общественностью Национальной библиотеки провели совместный юбилейный вечер «Обаяние женской прозы». Последний был посвящён 60-летию Татьяны Григорьевой.

Татьяна Петровна Григорьева — поэт, писатель, врач и общественный деятель, член Союза писателей России, лауреат международного конкурса «Новые сказки» 2013 года, лауреат конкурса «Добрая лира» на лучшее произведение для детей 2013 года, лауреат премии имени Булгакова 2013 года. Живёт в городе Улан-Удэ. Татьяна Петровна пишет стихи, рассказы и сказки.

На вечере присутствовали друзья и коллеги писательницы, сотрудники Пенсионного фонда Бурятии и Национальной библиотеки республики, члены клуба «Оранжевый кот», композитор, заслуженный деятель искусств Бурятии, член Союза композиторов России Лариса Санжиева, актёры Русского драматического театра, редакторы журнала «Байкал», современные писатели, члены Союза писателей России Анна Виноградова и Светлана Нестерова.

Юбилейный вечер прошёл в теплой и дружеской обстановке. Татьяна Петровна в общении с аудиторией рассказывала о себе, своей творческой жизни и творческих замыслах.

Здесь прозвучали стихи, песни. Кульминацией вечера стала театрализованная постановка «Иллюзия» по мотивам рассказа Татьяны Григорьевой «Виртуальная игра для одиноких женщин» с участием актёров Русского драмтеатра - Валерия Шарафутдинова и Светланы Копошко, сообщили в пресс-службе библиотеки. 
Вечер
 
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