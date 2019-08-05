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В Бурятии пограничники задержали браконьера

В Бурятии пограничники задержали браконьера
Общество,  Фото:pixabay.com
Для рыбалки иркутянин приехал в республику на нерестовое место

В Окинском районе Бурятии пограничники задержали иркутянина, незаконно вылавливающего рыбу на реке Иркут.

В начале июня 37-летний житель города Иркутска на собственном автомобиле приехал на место, расположенное в районе 21 км юго-западнее посёлка Самарта Окинского района республики, на восточный берег реки Иркут, относящейся к местам нереста весенне-нерестующей рыбы и миграционным путям к ним.

- Зная о действующем с 25 апреля до 25 июня запрете добычи (вылова) хариуса, ленка и тайменя на территории Байкальского рыбохозяйственного бассейна, браконьер вылавливал хариуса, чем причинил имущественный ущерб государству в размере более 157 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба пограничного правления ФСБ России по Бурятии.

По факту незаконной добычи водных биологических ресурсов возбуждено уголовное дело.

Подозреваемый признал свою вину, согласился с предъявленными обвинениями и возместил причинённый ущерб в полном объёме. В связи с деятельным раскаянием уголовное преследование в отношении иркутянина прекращено в начале августа.
браконьерство Иркутск
 
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