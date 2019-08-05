В Бурятии пограничники задержали браконьера

Для рыбалки иркутянин приехал в республику на нерестовое место



В Окинском районе Бурятии пограничники задержали иркутянина, незаконно вылавливающего рыбу на реке Иркут.



В начале июня 37-летний житель города Иркутска на собственном автомобиле приехал на место, расположенное в районе 21 км юго-западнее посёлка Самарта Окинского района республики, на восточный берег реки Иркут, относящейся к местам нереста весенне-нерестующей рыбы и миграционным путям к ним.



- Зная о действующем с 25 апреля до 25 июня запрете добычи (вылова) хариуса, ленка и тайменя на территории Байкальского рыбохозяйственного бассейна, браконьер вылавливал хариуса, чем причинил имущественный ущерб государству в размере более 157 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба пограничного правления ФСБ России по Бурятии.



По факту незаконной добычи водных биологических ресурсов возбуждено уголовное дело.



Подозреваемый признал свою вину, согласился с предъявленными обвинениями и возместил причинённый ущерб в полном объёме. В связи с деятельным раскаянием уголовное преследование в отношении иркутянина прекращено в начале августа.