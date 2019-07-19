17 человек приняты на социальное обслуживание на дому, 16 - направлены в приёмные семьи
В Бурятии во втором квартале 2019 года провели мониторинг социально-экономического положения 3202 пожилых людей.
В итоге были приняты на социальное обслуживание на дому 17 человек. 16 пенсионеров направлены в приёмные семьи. 55 человек отправятся в стационарные учреждения. 147 пожилых людей получили материальную помощь. На санаторно-курортное лечение направлены 277 человек.
В Бурятии изучили «качество жизни» 3 тысяч пенсионеров
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