В Бурятии изучили «качество жизни» 3 тысяч пенсионеров

17 человек приняты на социальное обслуживание на дому, 16 - направлены в приёмные семьи



В Бурятии во втором квартале 2019 года провели мониторинг социально-экономического положения 3202 пожилых людей.



В итоге были приняты на социальное обслуживание на дому 17 человек. 16 пенсионеров направлены в приёмные семьи. 55 человек отправятся в стационарные учреждения. 147 пожилых людей получили материальную помощь. На санаторно-курортное лечение направлены 277 человек.



