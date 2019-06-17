Медики из Тывы переняли опыт улан-удэнской поликлиники

С 2011 года в поликлинике № 6 создавалась система менеджмента качества (СМК), гармонизированная с требованиями международного стандарта ISO 9001



В начале июня делегация из 10 человек – специалистов городской поликлиники города Кызыл (Тыва), посетила учреждения здравоохранения Улан-Удэ. Побывали они в том числе в городской поликлинике № 6. Делегация перенимала здесь опыт по внедрению системы менеджмента качества. С 2011 года в поликлинике № 6 проводилась работа по внедрению механизма управления взаимосвязанными видами деятельности медицинской организации, направленного на достижение целей в области качества; создавалась система менеджмента качества (СМК), гармонизированная с требованиями международного стандарта ISO 9001.



- Они приехали изучить и перенять опыт внедрения международной системы менеджмента качества в нашей поликлинике, потому что в скором времени собираются у себя эту систему тоже внедрять. Показали им, с чего мы начинали, каким образом строим процессы. Специалисты посмотрели, как всё это работает, и убедились в том, что внедрение СМК в организации действительно улучшает результаты деятельности и обеспечивает способность стабильно предоставлять качественную и безопасную медицинскую помощь, - рассказала «Байкал-Daily» Лина Хилтухинова, заместитель главного врача поликлиники № 6 по управлению качеством и безопасностью медицинской деятельности.



Поликлиника №6 разработала, задокументировала и внедрила эту систему. Документально были оформлены заявления о политике и цели в области качества.



- В 2014 году городская поликлиника № 6 – одна из первых в России и стран СНГ среди подобных учреждений – получила золотой сертификат соответствия международному стандарту ISO 9001 - 2008. Выдал нам его, основываясь на результатах аудита, международный орган по сертификации «CERT INTERNATIONAL» s.r.o., в последующем наша поликлиника неоднократно подтверждала соответствие системы стандарту ISO 9001, в т.ч. версии 2015 года, - отметила Лина Хилтухинова.



Что же даёт в итоге эта система, напрашивается здесь логичный вопрос. Внедрение системы в учреждении гарантирует улучшение качества медицинских услуг, повышение эффективности деятельности, а также повышение ответственности и стремления всего персонала на достижение поставленных целей.



- СМК систематизирует, упорядочивает работу на всех уровнях медицинской организации и приносит вполне осязаемые результаты. Цель её – внедрение пациентоориентированного подхода для обеспечения доступности, повышения качества и безопасности оказания медицинской помощи населению, - уточняет заместитель главного врача поликлиники № 6 по управлению качеством и безопасностью медицинской деятельности.



Получается, что коллеги из Тывы приезжали в Улан-Удэ подробнее узнать о системе, которая позволит им идти в ногу со временем и улучшать дальше свою работу.





