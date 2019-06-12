Два спортсмена проплыли через Ольхонские ворота за 40 минут

В посёлке Сахюрта Ольхонского района 8 и 9 июня проходил III открытый фестиваль Иркутской области по плаванию в холодной воде «Байкальская миля – 2019»



В соревнованиях приняли участие спортсмены из Иркутска, Ангарска, Владивостока, Благовещенска, Москвы и других российских городов. Также в фестивале участвовали пловцы из Китая, сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.



- Первая часть фестиваля проходила в бассейне под открытым небом при температуре воды +7 С. Здесь спортсмены соревновались на дистанции 25, 100, 250 метров вольным стилем, брассом, баттерфляем, а также в эстафетах. Во второй части соревнования проходили в бухте Базарная. На открытой воде спортсмены соревновались на дистанции 500 метров. Заключительным стартом стал заплыв через пролив Ольхонские ворота, где температура воды составляла от +2 до +4 С. Протяжённость этой трассы – около 1700 метров, - рассказала организатор фестиваля Инна Безрядина.



Заплыв в самом узком месте Ольхонских ворот преодолели два спортсмена за 40 минут. Это Александр Брылин из Благовещенска и Дмитрий Семёнов из Иркутск.



Самыми опытными участниками фестиваля в этом году стали два 75-летних спортсмена – мужчина из Китая и женщина из Красногорска Московской области. Также в соревнованиях на дистанции 25 метров принимали участие дети.



При проведении фестиваля «Байкальская миля – 2019» уделялось особое внимание безопасности участников. Соревнования проходили под контролем подразделения ГИМС МЧС и медслужбы.

