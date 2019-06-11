В Забайкалье лестницу в ЗАГС превратят в арт-объект

Общество, Фото: пресс-служба Министерства культуры Забайкальского края

В будущем там установят «Дерево счастья» и «Скамью примирения»



12 июня в Петровске-Забайкальском в день 230-летия города торжественно откроют лестницу, ведущую к отделению ЗАГСа. С инициативой благоустроить объект выступило местное отделение Союза женщин Забайкальского края, сообщает пресс-служба Минкультуры региона.



По словам организаторов, предложение отремонтировать лестницу вызвало большой отклик среди населения города: к инициативной группе присоединились целые коллективы.



По задумке активистов, в будущем территория должна превратиться в арт-объект – символ единения и любви друг к другу. Здесь установят «Дерево счастья», на которое молодожёны смогут повесить замочек в знак вечной любви и верности, и «Скамью примирения», которая станет символичным местом для воссоединения поссорившихся влюбленных пар и укрепления семей.

