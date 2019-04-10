Соревнование станет 2 этапом кубка РБ.
Второй этап кубка Бурятии по внедорожному спорту «Весенний замес» состоится 13 апреля в отрогах Хамар-Дабана.
В данный момент идет регистрация участников. Организатором соревнований выступает Внедорожный клуб «Nomad».
Аналогичное мероприятие пройдет и в Иркутской области. С 20 по 21 апреля в Тулунском районе Внедорожный клуб «Шатун» проведет очередной этап кубка Иркутской области.
Как всегда спортсменов ждут сложнейшие трассы с глиной, водой и грязью.
«Весенний замес» на внедорожниках состоится в отрогах Хамар-Дабана
Общество, Фото:
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