«Весенний замес» на внедорожниках состоится в отрогах Хамар-Дабана

Соревнование станет 2 этапом кубка РБ.



Второй этап кубка Бурятии по внедорожному спорту «Весенний замес» состоится 13 апреля в отрогах Хамар-Дабана.



В данный момент идет регистрация участников. Организатором соревнований выступает Внедорожный клуб «Nomad».



Аналогичное мероприятие пройдет и в Иркутской области. С 20 по 21 апреля в Тулунском районе Внедорожный клуб «Шатун» проведет очередной этап кубка Иркутской области.



Как всегда спортсменов ждут сложнейшие трассы с глиной, водой и грязью.

