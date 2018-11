LP выступит в Иркутске

Певица выступит весной



22 марта 2019 года во дворце спорта «Труд» в Иркутске выступит Лауре Перголицци (LP). С туром Heart To Mouth Tour («Тур беспокойного сердца») она посетит множество городов России.



За пару лет певица стала одной из любимых исполнительниц не только в России, но и во многих других городах мира. На всех её концертах поклонники исполняют песни хором.



В этом году LP записала с Милен Фармер сингл N'oublie pas, который тут же попал на первое место в французском чарте iTunes. Сотрудничала с экс-лидером The Smiths Моррисси. В конце 2018 года выйдет новый альбом Heart To Mouth, выход которого запланирован 7 декабря.







Справка:

Лаура Перголицци (англ. Laura Pergolizzi), выступающая под инициалами LP (Эл Пи), — американская певица итальянского происхождения, автор-исполнитель. Написала песни для таких исполнителей как Рианна, Кристина Агилера, Рита Ора, Backstreet Boys, Шер, Джо Уолш, Cher Lloyd, Элла Хендерсон, The Veronicas и других.



Родилась 18 марта 1981 года в Лонг-Айленде (Нью-Йорк). Свой первый прорыв как автор она совершила, написав в соавторстве для Рианны песню «Cheers (Drink to That)», вышедшую 12 ноября 2010 на пятом альбоме Рианны Loud на лейбле Def Jam Recordings. В своём интервью на MTV News, Рианна призналась, что эта песня — одна из её любимых в альбоме. Также Лаура являлась автором песни «Beautiful People», записанной Кристиной Агилерой. Причём, по сообщению LP, эта запись проводилась в доме Николь Шерзингер. Лаура сотрудничала с группами Backstreet Boys, The Veronicas и с певицей Шер.



В 2012 году она стала первой женщиной, избранной Martin Guitar Ambassador. В мае 2012 была избрана исполнителем недели (Artist of the Week) журналом Vogue.



В сентябре 2015 года вышел первый сингл с четвёртого студийного альбома «Lost on you» — песня «Muddy Waters». В ноябре вышел второй сингл, названный «Lost on You».



В июле 2016 года успешно выступила с песней «Lost on you» в Риме на фестивале «Coca Cola Summer Festival 2016». Режиссёром видеоклипа для этой песни стал Chuck David Willis. Сингл занял позицию № 1 в хит-парадах Франции, Бельгии, Польши, Греции и Израиля и № 3 в Италии. Как подтвердила сама LP, композиция посвящена бывшей подруге, Тэмзин Браун (Tamzin Brown), отношения с которой на данный момент окончены.



В сентябре 2017 года Перголицци исполнила свои песни «Other People» и «Lost on You» в Сочи (Россия) в качестве гостя на международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна-2017».



15 июня 2018 года LP анонсировала на своей странице в Facebook, что она работает над новым альбомом. Спустя день вышел сингл «Girls Gone Wild», первый трек с нового альбома.