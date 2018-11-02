Улан-удэнец заплатил за тепло при отсутствующих батареях

Мужчина не жил в квартире и срезал батареи, однако ему всё-таки пришлось оплатить коммунальные услуги



В суд обратился улан-удэнец с просьбой взыскать с ТГК-14 в свою пользу деньги за тепло и горячую воду в квартире, а также признать действия теплоэнергетиков незаконными и компенсировать моральный вред.



Мужчина пояснил суду, что в его квартире с 2012 года было отключено отопление, батареи были срезаны и плата за отопление с того времени не взималась. С июля 2016 года ему стали начислять плату за отопление, а подключение к отоплению у него было произведено только 7 июля 2017 года.



Горожанин решил, что ему необоснованно начислили 12,6 тысяч рублей за отопление и горячую воду, поскольку в его квартире фактически отопления не было, трубы были отрезаны, а горячей водой он также не пользовался, поскольку в той квартире никто не проживает.



Суд пояснил, что с 1 июня 2016 года изменён порядок расчёта платы за отопление, при котором наличие или отсутствие труб отопления в конкретном жилом помещении не имеет значения.



- Таким образом, оснований для возврата истцу спорной суммы, которую истец сам оплатил, объективно не имеется. Поскольку у истца отсутствует индивидуальный прибор учёта, то производилось начисление по горячей воде исходя из норматива потребления на одного человека, - уточняют в пресс-службе Железнодорожного районного суда.



Доводы о том, что горячей водой он не пользовался в период отключения, ничем не были подтверждены.



Требования о возврате истцу денег и других требований суд нашёл необоснованными. Решение не вступило в законную силу.

