Улан-удэнцы бьют тревогу из-за ночующего на качелях дедушки

Сотрудники аппарата бурятского омбудсмена караулят дедушку, чтобы предложить ему помощь
Как сообщал «Байкал-Daily», началось всё с тревожного поста одного из улан-удэнцев. Летом житель столицы Бурятии рассказал в паблике в социальной сети о том, что незнакомый дедушка уже месяц ночует в подъезде одного из домов на Элеваторе по улице Московской.
Запись начали активно комментировать жители республики, прося автора написать подробнее о сложившейся ситуации. Некоторые написали, что днём пожилой горожанин сидит в торговом центре «Сагаан Морин».
В торговый центр тогда выехала уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова. Как она рассказала, престарелый улан-удэнец действительно был найден в «Сагаан Морине». Дедушка поведал, что жил какое-то время в подъезде, но сейчас с ним всё нормально: живёт он вместе с сыном, невесткой, их дочкой. Он добавил, что пенсию получает, и с документами у него всё в порядке. На предложение устроить его в социальное учреждение ответил отказом.
Буквально накануне в Интернете появился очередной пост о дедушке.
- Видела его давно, недавно познакомилась с ним, поговорили недолго. Дедушка хотел бы снять комнату где-нибудь недорого. Не знаю, насколько возможно это, на 4-5 т.р. Если живёт в районе Московской всю жизнь, то, конечно, ему там будет удобнее и привычнее, если там комната найдётся. Но можно и Октябрь, ПВЗ, Аршан. Главное, чтобы от поликлиники недалеко. Я, правда, не уточнила, именно комнату отдельную хочет или в квартире комнату снять, потому что сразу начала перебирать в голове возможные варианты отдельной комнаты и уточнить забыла, - сообщила горожанка.
Также в августе жители Улан-Удэ забили тревогу и разместили в Сети снимок, на котором пожилой человек спит на качелях, утверждая – что это тот самый дедушка.
- Мы за ним гонялись: и в подъезде караулили, и в торговый центр «Сагаан морин» приезжали. Учреждение «Шанс» готово было принять его. Дедушка отказался от помощи, сказал нам - у меня всё нормально, меня всё устраивает. Он показал, что у него есть деньги при себе, он нормально питается, - рассказала сегодня «Байкал-Daily» Юлия Жамбалова, уполномоченный по правам человека в Бурятии.
Она пообещала ещё раз съездить к престарелому улан-удэнцу, расспросить, как его дела, а также предложить помощь.
Улан-удэнцы бьют тревогу из-за ночующего на качелях дедушки
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