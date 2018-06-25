В воинских частях Бурятии тестируют призывников

Большинство призывников заявили, что хотели служить
Специалисты центра психологической работы Восточного военного округа совместно с психологами и социологами соединений и воинских частей округа проводят тестирование новобранцев, прибывших в войска в ходе весенней призывной кампании. Уже проверено более 4,5 тысяч призывников, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Исследования проводились с использованием современных психологических тестов, бесед, наблюдений, анализа независимых характеристик и документов.
Результаты работы показали, что свыше 98 % опрошенных военнослужащих пошли служить с желанием.
Высшее образование до службы в Вооружённых силах получили около 400 человек, среднее профессиональное образование имеют свыше 1 тысячи новобранцев, общее основное есть у более чем 1,7 тысяч призывников, 11 классов закончили более 1,2 военнослужащих.
До поступления на службу около 1,8 тысяч новобранцев проходили обучение, свыше 1,9 тысяч работали.
Около 700 призывников состоят в браке, у более чем 350 человек имеются дети.
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Общество, Фото:
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