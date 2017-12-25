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Казаки будут на страже на новогодних праздниках в Улан-Удэ
Общество, 25.12.2017 14:33
Также к охране общественной безопасности в новогодние и рождественские праздники будут привлечены работники частных охранных организаций, народные дружинники и полиция
В период новогодних и рождественских праздников на территории республики запланировано проведение более 2,5 тысяч мероприятий, участие в которых примут свыше 200 тысяч человек. Основные из них пройдут в Улан–Удэ.
Так, с 22 декабря 2017 года по 2 января 2018 года праздничные мероприятия состоятся в парках имени Орешкова, «Юбилейный», ТРЦ «Пионер», Городском Дворце детского и юношеского творчества, Физкультурно–спортивном комплексе, на площади Советов.
6 и 7 января в 36 соборах, храмах, церквях, монастырях и приходах Бурятии будут проведены праздничные богослужения, посвящённые Рождеству Христову. Кроме того, религиозные богослужения и купания в оборудованных купелях будут организованы 18 и 19 января в праздник Крещения Господня.
В обеспечении общественного порядка и безопасности в этот период планируется задействовать свыше 2,5 тысяч сотрудников органов внутренних дел. Также к охране общественной безопасности будут привлечены работники частных охранных организаций, народные дружинники, представители казачества.
В настоящее время на территории республики в целях недопущения уличных правонарушений и преступлений сотрудниками полиции во взаимодействии с сотрудниками Росгвардии организованы дополнительные наружные наряды, которые осуществляют патрулирование рядом с питейными заведениями, торговыми базами и центрами, сообщает пресс-служба МВД Бурятии.
В преддверии праздников МВД по Бурятии настоятельно призывает граждан быть бдительными, принимать меры по сохранности собственного имущества: не оставлять вещи без присмотра в автомобилях, увеселительных заведениях, общественном транспорте и торговых центрах; возвращаясь домой после корпоративных вечеров, пользоваться услугами такси; провести профилактические беседы с детьми, которые зачастую теряют сотовые телефоны, катаясь на ледовых горках.
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