Стоимость «квадрата» на «первичке» уже превысила сто тысяч рублей
Портал «Мир квартир» решил выяснить, как за последний месяц в России изменились цены на жильё в новых домах. Специалисты изучили стоимость квартир в новостройках в 70 крупнейших городах страны. В 39 из них квадратный метр подорожал, в 29 – подешевел, а ещё в двух всё осталось на прежнем уровне.
Улан-Удэ оказался в рейтинге на 26 месте из 70-ти. По данным аналитиков, цена «квадрата» на первичном рынке в столице Бурятии составляет примерно 107 494 рубля. В октябре прирост составил 1,2%, с начала года – 16%. Средняя стоимость квартиры в городе сейчас – 5 миллионов 77 тысяч рублей – в октябре жильё на «первичке» стало дороже на 1,9%, с начала года – на 17,5%.
Наибольший же рост наблюдается в Новокузнецке (+4,3%), Сочи (+3,2%), Краснодаре (+2,1%), Кургане (+1,9%), Владикавказе (+1,8%), Перми (+1,7%), Тольятти (+1,7%), Чебоксарах (+1,6%), Туле (+1,3%) и Красноярске (+1,3%).
Самое заметное снижение цен произошло в Грозном (на 6,8%), Мурманске (4,1%), Москве (3,9%), Севастополе (3%), Нижнем Тагиле (2,5%), Калининграде (2,1%), Махачкале (1,8%), Магнитогорске (1,7%), Ярославле (1,5%) и Астрахани (1,2%).
В среднем цена за «квадрат» в России в октябре возросла на 2,8% – до 110 018 рублей. Средняя квартира в стране сейчас стоит 5 миллионов 835 тысяч рублей – на 1,6% больше, чем месяцем ранее.
В столице Бурятии стремительно дорожают квартиры в новостройках
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