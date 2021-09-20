За первый год реализации упрощённой процедуры банкротства поступило 12 тыс. обращений
Долги россиян более чем на 1,6 млрд рублей будут списаны в рамках механизма внесудебного банкротства. Об этом рассказал заместитель министра экономического развития Илья Торосов, передают «Известия».
За первый год реализации упрощённой процедуры банкротства поступило 12 тыс. обращений, из них по 5 тыс. инициирована процедура внесудебного банкротства. Полностью она завершена уже в отношении 2,5 тыс. граждан.
Полученные результаты говорят о том, что новый институт банкротства в России состоялся, подчеркнул замминистра. Илья Торосов отметил: сейчас специалисты работают над усовершенствованием процедуры внесудебного банкротства. Например, вскоре у россиян может появиться возможность подать заявку онлайн через портал «Госуслуги». В минэкономразвития разработали соответствующий законопроект, отмечают «Известия». В документе предложено внести ряд изменений в механизм внесудебного банкротства, в том числе скорректировать сумму долга до 1 млн рублей.
Россиянам без суда спишут долги на 1,6 млрд рублей
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