В Чите назвали самые частые у бизнеса ковидные нарушения

Посетителей не всегда требуют надевать маски
За время третьей волны коронавируса 17 предпринимателей Читы за нарушения правил работы заплатили штрафов на общую сумму 82 тысячи рублей. Ещё 36 бизнесменов получили предупреждения, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
- С 6 сентября по 4 октября в Чите проверено 7993 магазина, кафе и ресторана. Нарушений не так много, как полгода назад, но они есть. Составлено 252 чек-листа. Чаще всего владельцы ресторанов не соблюдают график работы и продолжают принимать гостей по ночам. Не требуют с посетителей носить маски, не следят за состоянием здоровья сотрудников, - сказал помощник министра экономического развития Забайкалья Игорь Номоконов.
В ведомстве отметили, что 12 предпринимателей Читы заплатили штрафы в размере одной тысячи рублей. Четверо – по 10 тысяч. Один бизнесмен – 30 тысяч рублей.
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