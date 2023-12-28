В Бурятии дорогу подтопили наледные воды

Произошло это в Окинском районе
В Окинском районе Бурятии наледные воды подтопили автодорогу Орлик – Монды. Произошло это в районе 70-го км дороги.
Сейчас ведутся работы по устранению наледи.
- Подрядчиком на место направлен грейдер, погрузчик и самосвал для устранения последствий выхода наледных вод, - сообщается в группе «Ока-инфо».
Водителей призвали быть аккуратнее на этом участке дороги.
Как сообщал «Байкал-Daily», 12 декабря наледные воды подтопили участок
автомобильной дороги Мурочи – Малая Кудара в Кяхтинском районе. Там временно ограничили движение, восстановив его на следующий день.
21 декабря выход наледи зафиксировали сразу на трёх участках той же дороги Мурочи - Малая Кудара.
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