В Бурятии наледные воды подтопили дорогу





В Кяхтинском районе Бурятии подтопило региональную дорогу; движение там временно закрыто.Выход воды и наледи на проезжую часть произошёл на 38 км автомобильной дороги Мурочи – Малая Кудара.- В настоящее время дорожная служба, в составе шести человек, устраивает объездную дорогу. Задействованы автогрейдер, самосвал. Движение для транспорта временно ограничено, - сообщили в минтрансе Бурятии.Автомобилистов просят учитывать данное обстоятельство при планировании поездки в Кяхтинский район.