В Бурятии наледные воды подтопили дорогу

Движение транспорта там закрыли
В Кяхтинском районе Бурятии подтопило региональную дорогу; движение там временно закрыто.
Выход воды и наледи на проезжую часть произошёл на 38 км автомобильной дороги Мурочи – Малая Кудара.
- В настоящее время дорожная служба, в составе шести человек, устраивает объездную дорогу. Задействованы автогрейдер, самосвал. Движение для транспорта временно ограничено, - сообщили в минтрансе Бурятии.
Автомобилистов просят учитывать данное обстоятельство при планировании поездки в Кяхтинский район.
Восстановить электроснабжение там пообещали к вечеру
Движение транспорта там закрыли
Экспертиза показала, что мужчина был вменяем в момент преступления
Теперь ему грозит полумиллионный штраф
Пожар тушили четыре часа
Молодой человек никогда не получал водительские права
Полицейские устроили засаду в лесу
Страшный пожар произошёл в квартире на пятом этаже
Его временно не будет на Мокрова
ДТП произошло на улице Жердева
Он скончался на месте
Они отправятся в колонию строгого режима
Женщина убила супруга одним ударом ножа
Пострадавших нет
Он решил сократить путь к своему рабочему месту