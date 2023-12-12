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В Бурятии наледные воды подтопили дорогу

В Бурятии наледные воды подтопили дорогу
Происшествия,  Фото:минтранс Бурятии
Движение транспорта там закрыли

В Кяхтинском районе Бурятии подтопило региональную дорогу; движение там временно закрыто.

Выход воды и наледи на проезжую часть произошёл на 38 км автомобильной дороги Мурочи – Малая Кудара.

- В настоящее время дорожная служба, в составе шести человек, устраивает объездную дорогу. Задействованы автогрейдер, самосвал. Движение для транспорта временно ограничено, - сообщили в минтрансе Бурятии.


Автомобилистов просят учитывать данное обстоятельство при планировании поездки в Кяхтинский район.


подтопление дороги

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