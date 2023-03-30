В Бурятии супруги пытались вернуть конфискованный из-за пьяной езды Land Cruiser

Водитель попался пьяным за рулём, возвращаясь с рыбалки
В июле 2022 года в России вступили поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, предусматривающие конфискацию автомобилей у злостных нарушителей. Теперь водители, попавшиеся на вождении в нетрезвом виде, если до этого они уже привлекались по подобной статье, рискуют остаться без своего транспорта. Автомобили (это также распространяется на мотоциклы и пр.) изымают по решению суда, а затем продают на торгах; доход идёт в пользу государства.
В Бурятии о первой конфискации автомобиля стало известно в конце октября 2022-го. С тех пор подобные решения суда стали уже обыденными. Только в Улан-Удэ и только с начала 2023-го автомобилей лишились семь человек. Активно назначают такую меру наказания и в районах.
Так, в январе внедорожника лишился житель Прибайкальского района. Водителю, повторно пойманному на пьяной езде, суд назначил 280 часов обязательных работ и лишил его прав на два года. Автомобиль Toyota Land Cruiser Prado – тот самый, за рулём которого его остановили, конфискован.
- Мужчина, будучи привлечённым к административной отнесенности за управление автомобилем в состоянии опьянения, спустя две недели вновь управлял той же машиной в пьяном виде. Нарушитель возвращался домой за рулём автомобиля, двигаясь по федеральной трассе после употребления спиртного на рыбалке, - сообщили в прокуратуре Бурятии.
Мужчина не смирился с потерей дорогого автомобиля. Он и его жена подали апелляционную жалобу, сочтя конфискацию незаконной. Основной их довод был: внедорожник – совместная собственность супругов.
Однако Верховный суд Бурятии с учётом позиции прокурора отказал в удовлетворении жалобы. «Суд признал, что нахождение автомобиля в собственности супругов не препятствует его изъятию в собственность государства», - пояснили в прокуратуре.
Отметим, конфискация автомобиля распространяется не только на повторное управление в нетрезвом виде. Машину могут изъять также за любое нарушение правил, влекущее лишение прав, если ранее водитель этих прав был лишён. Например, за превышение скорости.
В Бурятии супруги пытались вернуть конфискованный из-за пьяной езды Land Cruiser
Происшествия, Фото:
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