Один из полицейских обезвредил нападавшего
В Забайкальском крае возбудили уголовное дело на главу города Сретенск Евгения Киргизова. По данным следствия, он напал с топором на двух полицейских, остановивших его за пьяную езду.
По версии следствия, 10 марта около 20 часов в Сретенске два сотрудника полиции в форменном обмундировании остановили автомобиль, которым глава города управлял в состоянии алкогольного опьянения.
- В целях воспрепятствования законным требованиям полицейских глава городского поселения попытался ударить сотрудников топором. Один из полицейских обезвредил подозреваемого, выхватив у него топор из рук, - сообщает следственное управление СК России по Забайкальскому краю.
Уголовное дело возбуждено по статье 318 УК РФ «Угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».
Следователи проводят следственные действия с подозреваемым и другими фигурантами уголовного дела.
В Забайкалье пьяный глава города с топором набросился на полицейских
Происшествия, Фото:
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