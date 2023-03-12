В Забайкалье пьяный глава города с топором набросился на полицейских

Один из полицейских обезвредил нападавшего



В Забайкальском крае возбудили уголовное дело на главу города Сретенск Евгения Киргизова. По данным следствия, он напал с топором на двух полицейских, остановивших его за пьяную езду.



По версии следствия, 10 марта около 20 часов в Сретенске два сотрудника полиции в форменном обмундировании остановили автомобиль, которым глава города управлял в состоянии алкогольного опьянения.



- В целях воспрепятствования законным требованиям полицейских глава городского поселения попытался ударить сотрудников топором. Один из полицейских обезвредил подозреваемого, выхватив у него топор из рук, - сообщает следственное управление СК России по Забайкальскому краю.



Уголовное дело возбуждено по статье 318 УК РФ «Угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».



Следователи проводят следственные действия с подозреваемым и другими фигурантами уголовного дела.





