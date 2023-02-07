Мужчине срочно понадобилось уехать в Читу
В Баунтовском районе Бурятии будут судить 31-летнего жителя Забайкальского края, угнавшего служебный автомобиль.
Всё произошло в ноябре 2022 года. Как сообщили в Баунтовском районном суде, 31-летний работник ОАО «Хиагда» (уранодобывающее предприятие) ночью угнал служебный «УАЗ Патриот».
«Цели похитить или продать машину не было, срочно понадобилось уехать в Читу по служебным обстоятельствам», - позже расскажет мужчина следствию.
В ту ночь он так торопился, что не подчинился требованию охраны об остановке. Угонщик снёс шлагбаум на посту КПП и уехал в сторону федеральной трассы.
Об угоне представитель «Хиагды» сообщил в полицию. С помощью системы «Глонасс», установленной в машине, сотрудники службы безопасности компании увидели, что «УАЗ» движется в сторону Читы. Информацию передали на пост ДПС вблизи села Угдан в Забайкальском крае.
Через несколько часов угонщика задержали сотрудники ДПС на Яблоневом хребте. На мужчину возбудили уголовное дело.
- Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Обвиняемый заявил ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства. Решается вопрос о назначении судебного заседания, - уточнили в Баунтовском районном суде.
Максимальная санкция статьи об угоне предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.
В Бурятии работник «Хиагды» угнал авто и снёс шлагбаум
Происшествия, Фото:
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