Жителя Бурятии будут судить за убийство пожилой больной женщины

Нападавший убил женщину, ставшую свидетельницей преступления
В Заиграевском районе Бурятии перед судом предстанет 39-летний мужчина, устроивший ночную резню. Он напал с ножом на сожителя своей матери, а затем зарезал женщину, которая стала очевидцем преступления.
Как сообщал «Байкал-Daily», всё произошло в конце сентября 2022 года в селе Новоильинск.
Мужчина поссорился с сожителем матери, когда разговаривал с ним по телефону. Будучи пьяным, он приехал в Новоильинск из соседнего села для выяснения отношений. С собой прихватил нож.
- Мужчины для разговора зашли на кухню, где обвиняемый внезапно нанес клинком удар в грудь собеседника. После прошёл в соседнюю комнату, где также нанес два удара ножом в область грудной клетки пожилой больной женщине, которая на тот момент временно проживала в этом доме и оказалась очевидцем нападения. После этого злоумышленник вышел на улицу и скрылся, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.
Женщина скончалась на месте. А раненый мужчина, придя в себя, смог самостоятельно вызвать скорую, благодаря чему остался жив.
На нападавшего возбудили уголовные дела по статьям «Покушение на убийство двух лиц» и «Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с целью скрыть другое преступление».
- В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - уточнили в прокуратуре республики.
Недавно уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением было направлено в Верховный суд Бурятии для рассмотрения по существу.
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Происшествия, Фото:
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