03 февраля

02 февраля

Популярное

Жителя Бурятии будут судить за убийство пожилой больной женщины

Жителя Бурятии будут судить за убийство пожилой больной женщины
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Нападавший убил женщину, ставшую свидетельницей преступления

В Заиграевском районе Бурятии перед судом предстанет 39-летний мужчина, устроивший ночную резню. Он напал с ножом на сожителя своей матери, а затем зарезал женщину, которая стала очевидцем преступления.

Как сообщал «Байкал-Daily», всё произошло в конце сентября 2022 года в селе Новоильинск.

Мужчина поссорился с сожителем матери, когда разговаривал с ним по телефону. Будучи пьяным, он приехал в Новоильинск из соседнего села для выяснения отношений. С собой прихватил нож.

- Мужчины для разговора зашли на кухню, где обвиняемый внезапно нанес клинком удар в грудь собеседника. После прошёл в соседнюю комнату, где также нанес два удара ножом в область грудной клетки пожилой больной женщине, которая на тот момент временно проживала в этом доме и оказалась очевидцем нападения. После этого злоумышленник вышел на улицу и скрылся, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.

Женщина скончалась на месте. А раненый мужчина, придя в себя, смог самостоятельно вызвать скорую, благодаря чему остался жив.

На нападавшего возбудили уголовные дела по статьям «Покушение на убийство двух лиц» и «Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с целью скрыть другое преступление».

- В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - уточнили в прокуратуре республики.

Недавно уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением было направлено в Верховный суд Бурятии для рассмотрения по существу.
убийство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жителя Бурятии будут судить за убийство пожилой больной женщины
Жителя Бурятии будут судить за убийство пожилой больной женщины
Происшествия, 03.02.2023
Нападавший убил женщину, ставшую свидетельницей преступления
В Бурятии полиция накрыла 11 игорных заведений
В Бурятии полиция накрыла 11 игорных заведений
Происшествия, 03.02.2023
За год уничтожено 100 единиц игрового оборудования
В Бурятии мать погибшей девочки отсудила у водителя 800 тысяч
В Бурятии мать погибшей девочки отсудила у водителя 800 тысяч
Происшествия, 03.02.2023
Виновник заявил об отсутствии доказательств «нравственных и физических страданий» женщины
Жительница Бурятии схлопотала «условку» за трату денег с найденной карты
Жительница Бурятии схлопотала «условку» за трату денег с найденной карты
Происшествия, 03.02.2023
Женщина 10 дней пользовалась чужой банковской картой
В Улан-Удэ сбивший двух пешеходов водитель заявил, что потерял сознание
В Улан-Удэ сбивший двух пешеходов водитель заявил, что потерял сознание
Происшествия, 03.02.2023
Однако от освидетельствования на опьянение он отказался
В Улан-Удэ лихач без прав сбил двух пешеходов и врезался в столб
В Улан-Удэ лихач без прав сбил двух пешеходов и врезался в столб
Происшествия, 02.02.2023
На капоте автомобиля оказались пенсионерка и мужчина

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^