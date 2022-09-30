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Житель Бурятии устроил ночную резню

Житель Бурятии устроил ночную резню
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Убийца приехал из соседнего села, чтобы выяснить отношения с сожителем матери

В селе Новоильинск Заиграевского района Бурятии 39-летний мужчина устроил резню. Он убил 54-летнюю женщину и едва не убил 62-летнего сожителя матери.

По данным следствия, поздно ночью 23 сентября мужчина, будучи пьяным, приехал к сожителю матери из соседнего села. Он хотел выяснить с ним отношения. Однако на кухне гость без каких-либо объяснений ударил ножом в грудь хозяина дома.

Раненый упал и потерял сознание. Решив, что убил его, мужчина прошёл в комнату. К несчастью, там была подруга его матери, которая оказалась очевидцем произошедшего. Её убийца зарезал двумя ударами ножа.

Возвращаясь домой, преступник по дороге выбросил нож.

Раненая женщина скончалась на месте. А вот получивший ножевое ранение мужчина через некоторое время очнулся. Ему хватило сил вызвать скорую. Приехавшие медики оказали помощь и спасли ему жизнь.

Обвиняемый задержан. Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство с целью сокрытия другого преступления» и «Покушение на убийство».

- В ходе проведённого допроса мужчина дал подробные показания об обстоятельствах происшествия. На основании собранных доказательств ему уже предъявлено обвинение. В настоящее время в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, - сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Бурятии. 
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