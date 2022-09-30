Убийца приехал из соседнего села, чтобы выяснить отношения с сожителем матери
В селе Новоильинск Заиграевского района Бурятии 39-летний мужчина устроил резню. Он убил 54-летнюю женщину и едва не убил 62-летнего сожителя матери.
По данным следствия, поздно ночью 23 сентября мужчина, будучи пьяным, приехал к сожителю матери из соседнего села. Он хотел выяснить с ним отношения. Однако на кухне гость без каких-либо объяснений ударил ножом в грудь хозяина дома.
Раненый упал и потерял сознание. Решив, что убил его, мужчина прошёл в комнату. К несчастью, там была подруга его матери, которая оказалась очевидцем произошедшего. Её убийца зарезал двумя ударами ножа.
Возвращаясь домой, преступник по дороге выбросил нож.
Раненая женщина скончалась на месте. А вот получивший ножевое ранение мужчина через некоторое время очнулся. Ему хватило сил вызвать скорую. Приехавшие медики оказали помощь и спасли ему жизнь.
Обвиняемый задержан. Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство с целью сокрытия другого преступления» и «Покушение на убийство».
- В ходе проведённого допроса мужчина дал подробные показания об обстоятельствах происшествия. На основании собранных доказательств ему уже предъявлено обвинение. В настоящее время в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, - сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Бурятии.
Житель Бурятии устроил ночную резню
Происшествия, Фото:
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