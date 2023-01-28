В Иркутской области четверо браконьеров застрелили двух косуль













26 января в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области полицейские во время рейда в лесу поймали браконьеров, которые убили двух косуль.В 20 километрах от села Кукунуты полицейские заметили «УАЗ» без государственных номеров и остановили его. В автомобиле ехали четверо мужчин, а в заднем отсеке лежали туши двух косуль.- Подозреваемые в возрасте от 30 до 68 лет признались, что, не имея разрешительных документов на добычу природных ресурсов, произвели отстрел животных в лесу. Затем, по словам мужчин, они поместили добычу в машину, но выехать из леса не успели, - сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Иркутской области.Полицейские изъяли две туши сибирских косуль, карабин «Лось 7-1», незарегистрированное гладкоствольное оружие марки ТОЗ-54, тепловизионный прицел, 14 патронов и «УАЗ».Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 500 тысяч рублей до одного миллиона или лишение свободы на срок до пяти лет.