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В Иркутской области четверо браконьеров застрелили двух косуль

В Иркутской области четверо браконьеров застрелили двух косуль
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
У задержанных изъяли оружие, патроны и тепловизионный прицел

26 января в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области полицейские во время рейда в лесу поймали браконьеров, которые убили двух косуль.

В 20 километрах от села Кукунуты полицейские заметили «УАЗ» без государственных номеров и остановили его. В автомобиле ехали четверо мужчин, а в заднем отсеке лежали туши двух косуль.

 
- Подозреваемые в возрасте от 30 до 68 лет признались, что, не имея разрешительных документов на добычу природных ресурсов, произвели отстрел животных в лесу. Затем, по словам мужчин, они поместили добычу в машину, но выехать из леса не успели, - сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Иркутской области.

Полицейские изъяли две туши сибирских косуль, карабин «Лось 7-1», незарегистрированное гладкоствольное оружие марки ТОЗ-54, тепловизионный прицел, 14 патронов и «УАЗ».


Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 500 тысяч рублей до одного миллиона или лишение свободы на срок до пяти лет.



браконьерство дикие животные

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