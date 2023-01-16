Житель Бурятии при виде росгвардейцев выбросил рюкзак с коноплёй





Ночью на окраине города Гусиноозёрск экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии заметил подозрительного мужчину. Он при виде патрульного автомобиля снял с себя рюкзак и бросил его на обочину дороги. А затем пустился наутёк.Впрочем, росгвардейцы догнали мужчину во дворе жилого дома.- В ходе проверки документов и установления личности гражданина сотрудники обнаружили в брошенном рюкзаке травянистую массу. На место была вызвана следственно-оперативная группа. В присутствии понятых подозрительное вещество было изъято и направлено на экспертизу. По результатам экспертизы было установлено, что это дикорастущая конопля, общим весом более 450 граммов, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.27-летний местный житель, ранее привлекавшийся за аналогичное преступление, сознался, что коноплю он собрал для личного употребления на поле возле трассы.Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.