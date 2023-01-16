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Житель Бурятии при виде росгвардейцев выбросил рюкзак с коноплёй

Житель Бурятии при виде росгвардейцев выбросил рюкзак с коноплёй
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Мужчина пытался удрать от группы задержания

Ночью на окраине города Гусиноозёрск экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии заметил подозрительного мужчину. Он при виде патрульного автомобиля снял с себя рюкзак и бросил его на обочину дороги. А затем пустился наутёк.

Впрочем, росгвардейцы догнали мужчину во дворе жилого дома.

- В ходе проверки документов и установления личности гражданина сотрудники обнаружили в брошенном рюкзаке травянистую массу. На место была вызвана следственно-оперативная группа. В присутствии понятых подозрительное вещество было изъято и направлено на экспертизу. По результатам экспертизы было установлено, что это дикорастущая конопля, общим весом более 450 граммов, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.


27-летний местный житель, ранее привлекавшийся за аналогичное преступление, сознался, что коноплю он собрал для личного употребления на поле возле трассы.

Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.
Росгвардия наркотики конопля

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