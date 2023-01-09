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В Бурятии в ДТП пострадала шестилетняя девочка

В Бурятии в ДТП пострадала шестилетняя девочка
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Столкнулись легковушка и «КамАЗ»

Накануне, 8 января, в Прибайкальском районе Бурятии произошло ДТП, в котором пострадала шестилетняя девочка.

37-летний водитель автомобиля «Хонда Торнео», следуя по федеральной автодороге «Байкал», в 5 км от села Еловка столкнулся с попутно двигавшимся грузовиком «КамАЗ».

- В результате ДТП травмы получила шестилетняя пассажир иномарки, девочка госпитализирована в детскую республиканскую клиническую больницу, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Всего накануне в республике произошло 40 аварий с механическими повреждениями транспортных средств.

ДТП

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