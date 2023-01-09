В Бурятии в ДТП пострадала шестилетняя девочка

Происшествия, Фото: УГИБДД по Бурятии

Столкнулись легковушка и «КамАЗ»



Накануне, 8 января, в Прибайкальском районе Бурятии произошло ДТП, в котором пострадала шестилетняя девочка.



37-летний водитель автомобиля «Хонда Торнео», следуя по федеральной автодороге «Байкал», в 5 км от села Еловка столкнулся с попутно двигавшимся грузовиком «КамАЗ».



- В результате ДТП травмы получила шестилетняя пассажир иномарки, девочка госпитализирована в детскую республиканскую клиническую больницу, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.



Всего накануне в республике произошло 40 аварий с механическими повреждениями транспортных средств.



