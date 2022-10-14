Улан-удэнка украла из супермаркетов 25 банок тушёнки

Происшествия, Фото: Росгвардия по Бурятии

Воровка выбирала только местного производителя



Во вневедомственную охрану Росгвардии поступил сигнал о срабатывании кнопки тревожной сигнализации из продуктового супермаркета, расположенного по улице Шумяцкого в Улан-Удэ.



Наряд вневедомственной охраны незамедлительно прибыл на место. На выходе из магазина они задержали женщину, на которую указали сотрудники службы безопасности. Во время досмотра в сумке и в рюкзаке у неё было обнаружено 25 украденных банок тушёнки.



Выяснилось, что 15 из них женщина украла только что, а 10 стащила до этого в соседнем продуктовом магазине.



Кстати, воровка выбирала только одну марку – тушёнку местного производителя «Бурятмяспрома».



- 47-летняя неработающая местная жительница была доставлена в полицию для принятия правового решения. Ущерб составил около пяти тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

