Осуждённый директор спортшколы в Бурятии не смог обжаловать приговор

Мужчина попался на махинациях с зарплатой



В Кяхтинском районе Бурятии директор спортивной школы был ранее осуждён за махинации с зарплатой. Установлено, что он назначил себя на должность тренера, внеся соответствующие изменения в приказ и табели рабочего времени. Тренировки при этом не проводил, но с 2019 по 2022 годы исправно получал заработную плату тренера.



Районный суд признал его виновным по статьям «Служебный подлог» и «Мошенничество» и назначил три года шесть месяцев лишения свободы условно, а также штраф в размере 50 тысяч рублей. Также мужчину лишили права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, предусматривающие осуществление организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, на два года.



Защитник осуждённого обжаловал приговор, указав, что санкции ч.3 ст.159 УК РФ «Мошенничество» не содержат дополнительного наказания в виде лишения права занимать определённые должности. Впрочем, безуспешно.



- Согласно ч.3 ст.47 УК РФ лишение права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью может назначаться в качестве дополнительного вида наказания и в случаях, когда оно не предусмотрено соответствующей статьёй особенной части УК РФ в качестве наказания за соответствующее преступление, если с учётом характера и степени общественной опасности совершенного преступления и личности виновного суд признает невозможным сохранение за ним права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью, - объяснили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.



С учётом изложенного апелляционная инстанция согласилась с выводами суда первой инстанции о необходимости назначения данного вида дополнительного наказания.



Приговор оставлен без изменения.

