13 октября

Кредит в АТБ теперь можно оформить онлайн

12 октября

Популярное

Осуждённый директор спортшколы в Бурятии не смог обжаловать приговор

Осуждённый директор спортшколы в Бурятии не смог обжаловать приговор
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина попался на махинациях с зарплатой

В Кяхтинском районе Бурятии директор спортивной школы был ранее осуждён за махинации с зарплатой. Установлено, что он назначил себя на должность тренера, внеся соответствующие изменения в приказ и табели рабочего времени. Тренировки при этом не проводил, но с 2019 по 2022 годы исправно получал заработную плату тренера.

Районный суд признал его виновным по статьям «Служебный подлог» и «Мошенничество» и назначил три года шесть месяцев лишения свободы условно, а также штраф в размере 50 тысяч рублей. Также мужчину лишили права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, предусматривающие осуществление организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, на два года.

Защитник осуждённого обжаловал приговор, указав, что санкции ч.3 ст.159 УК РФ «Мошенничество» не содержат дополнительного наказания в виде лишения права занимать определённые должности. Впрочем, безуспешно.

- Согласно ч.3 ст.47 УК РФ лишение права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью может назначаться в качестве дополнительного вида наказания и в случаях, когда оно не предусмотрено соответствующей статьёй особенной части УК РФ в качестве наказания за соответствующее преступление, если с учётом характера и степени общественной опасности совершенного преступления и личности виновного суд признает невозможным сохранение за ним права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью, - объяснили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.

С учётом изложенного апелляционная инстанция согласилась с выводами суда первой инстанции о необходимости назначения данного вида дополнительного наказания.

Приговор оставлен без изменения.
служебный подлог мошенничество

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Взломанный аккаунт магазина детских товаров лишил жительниц Забайкалья денег
Взломанный аккаунт магазина детских товаров лишил жительниц Забайкалья денег
Происшествия, 13.10.2022
Подписчики поверили в распродажу с огромными скидками
В Бурятии вновь сбили пешехода
В Бурятии вновь сбили пешехода
Происшествия, 13.10.2022
Наезд произошёл вне «зебры»
Улан-Удэ попал под очередную волну «минирования»
Улан-Удэ попал под очередную волну «минирования»
Происшествия, 13.10.2022
Сотрудники эвакуированы, здания оцеплены
В Бурятии дом сгорел дотла из-за ветхой проводки
В Бурятии дом сгорел дотла из-за ветхой проводки
Происшествия, 13.10.2022
Дом отапливали электрообогревателями
В Улан-Удэ такси врезалось в маршрутку
В Улан-Удэ такси врезалось в маршрутку
Происшествия, 13.10.2022
Медики осматривают четверых взрослых и ребёнка
В Иркутской области пара зверски убила знакомую
В Иркутской области пара зверски убила знакомую
Происшествия, 13.10.2022
Мужчина и женщина сначала избили жертву, затем нанесли не менее 15 ударов ножом 
В Иркутской области в массовом ДТП пострадали трое детей
В Иркутской области в массовом ДТП пострадали трое детей
Происшествия, 12.10.2022
На дороге столкнулись четыре автомобиля
Экс-начальник колонии в Иркутской области пойдёт под суд за взятку в миллион
Экс-начальник колонии в Иркутской области пойдёт под суд за взятку в миллион
Происшествия, 12.10.2022
Он обвиняется в получении взятки и превышении должностных полномочий
Жителя Бурятии отправили в колонию за кражу самородков
Жителя Бурятии отправили в колонию за кражу самородков
Происшествия, 12.10.2022
Мужчина воровал, трудясь машинистом экскаватора
На дорогах Бурятии с начала года погибли 90 человек
На дорогах Бурятии с начала года погибли 90 человек
Происшествия, 12.10.2022
Всего произошло почти 700 ДТП с пострадавшими

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^