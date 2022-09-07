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В пригороде Улан-Удэ в ДТП пострадал пятилетний ребёнок

В пригороде Улан-Удэ в ДТП пострадал пятилетний ребёнок
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Столкнулись грузовик и легковушка

За прошедшие сутки, 6 сентября, на дорогах Бурятии зарегистрировано 20 аварий с механическими повреждениями транспортных средств, в том числе ДТП с пострадавшими.

Так, днём в пригородном селе Сужа Иволгинского района столкнулись грузовик и легковушка «Тойота Виш».

- 29-летний водитель грузового автомобиля «Ивеко» на нерегулируемом перекрёстке совершил столкновение с автомобилем «Тойота Виш», который поворачивал налево, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.


В результате аварии получил травмы пятилетний мальчик, сидевший в автокресле на переднем пассажирском сиденье «Тойоты».

В Госавтоинспекции уточнили, что после осмотра и оказания медицинской помощи ребёнок был отпущен, он не госпитализирован.

Как сообщал «Байкал-Daily», днём ранее, 5 сентября, в Кабанском районе в столкновении «Тойоты Виндом» и внедорожника «Лэнд Ровер» пострадали два человека. В Джидинском районе пьяный водитель «Тойоты Короллы Филдер» улетел в кювет и перевернул автомобиль на крышу.


ДТП

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