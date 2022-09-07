В пригороде Улан-Удэ в ДТП пострадал пятилетний ребёнок

За прошедшие сутки, 6 сентября, на дорогах Бурятии зарегистрировано 20 аварий с механическими повреждениями транспортных средств, в том числе ДТП с пострадавшими.
Так, днём в пригородном селе Сужа Иволгинского района столкнулись грузовик и легковушка «Тойота Виш».
- 29-летний водитель грузового автомобиля «Ивеко» на нерегулируемом перекрёстке совершил столкновение с автомобилем «Тойота Виш», который поворачивал налево, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате аварии получил травмы пятилетний мальчик, сидевший в автокресле на переднем пассажирском сиденье «Тойоты».
В Госавтоинспекции уточнили, что после осмотра и оказания медицинской помощи ребёнок был отпущен, он не госпитализирован.
Как сообщал «Байкал-Daily», днём ранее, 5 сентября, в Кабанском районе в столкновении «Тойоты Виндом» и внедорожника «Лэнд Ровер» пострадали два человека. В Джидинском районе пьяный водитель «Тойоты Короллы Филдер» улетел в кювет и перевернул автомобиль на крышу.