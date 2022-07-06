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Лесной пожар недалеко от Улан-Удэ ликвидировали

Лесной пожар недалеко от Улан-Удэ ликвидировали
Происшествия,  Фото:агентство лесного хозяйства
Огонь прошёл более 200 га

В Заиграевском районе Бурятии потушили лесной пожар, возникший недалеко от села Дабаты. Пожар ликвидирован на площади 210 га, сообщили сегодня, 6 июля, в республиканском агентстве лесного хозяйства.

- Кромка очага холодная (огня нет). Внутри наблюдаются ещё отдельные дым-точки, сотрудники лесной охраны их обрабатывают, - рассказал начальник отдела охраны, защиты лесов республиканского агентства лесного хозяйства Пётр Будунов.

Как сообщал «Байкал-Daily», пожар бушевал вблизи села Дабаты со 2 июля. Он возник в девяти километрах от села, специалисты заверяли, что угрозы для жителей нет.

Затем пожар разъединился на два возгорания - в Заиграевском и Улан-Удэнском лесничествах. Тушение осложнялось сильным шквалистом ветром. Боролись с огнём сотрудники лесной охраны и пожарные-десантники. В том числе они проводили контролируемые выжигания. «Огонь с горы спускается вниз, группировка его внизу встречает», - сообщал руководитель республиканского агентства лесного хозяйства Сергей Борошноев 4 июля.

Пожар возник по вине человека, причиной названо неосторожное обращение с огнём.

На утро 6 июля в Бурятии нет лесных пожаров.

За прошедшие сутки проводились работы по дотушиванию двух локализованных очагов в Заиграевском и Хоринском районах на площади 226 га. С огнём боролись 145 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых лесопользователей. Оба очага были успешно ликвидированы.

В Курумканском районе со спутника зафиксирована термоточка – возможный лесной пожар.

- Площадь термоточки – 23 га нелесной территории. Увеличения площади не наблюдается уже неделю. Сегодня борт поднимется, специалисты просмотрят, если подтвердится самоликвидация возгорания, то пожар будем закрывать, - отметил руководитель республиканского агентства лесного хозяйства Сергей Борошноев.

В Бурятии действует особый противопожарный режим. Доступ в лес запрещён.Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях действия особого противопожарного режима влечёт наложение штрафа в размере от 40 тысяч рублей.

Обо всех возгораниях в лесу следует сообщать на горячую линию лесной охраны – 20-44-44.
лесные пожары

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