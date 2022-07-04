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С лесными пожарами в Бурятии сражались более 900 человек

С лесными пожарами в Бурятии сражались более 900 человек
Происшествия,  Фото:агентство лесного хозяйства
Пожар вблизи села Дабаты разъединился на два очага

За прошедшие сутки, 3 июля, в Бурятии тушили 31 лесной пожар (четыре из них возникли вчера из-за сухих гроз). Общая площадь, пройденная огнём, составила 447 га, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства. 

Работы проводились в Баргузинском, Заиграевском, Иволгинском, Курумканском, Прибайкальском, Северо-Байкальском, Селенгинском и Хоринском районах.

С огнём сражались 906 человек – сотрудники лесной охраны, пожарные-десантники и привлечённые лесопользователи. Было задействовано 162 единицы лесопожарной техники.

Ситуация с лесным пожаром в Заиграевском районе вблизи села Дабаты стабилизируется. Пожар разъединился на два очага - в Улан-Удэнском и Заиграевском лесничествах.

- Очаг в Заиграевском лесничестве ликвидирован. По очагу в Улан-Удэнском лесничестве - площадь, пройденная огнём, составляет 210 га, в том числе 70 га пройдено верховым. Вчера проводились отжиги, сейчас пожар локализован. Огонь с горы спускается вниз, группировка его внизу встречает. По прогнозу, завтра ликвидируем, - сообщил руководитель республиканского агентства лесного хозяйства Сергей Борошноев.

Всего за сутки удалось ликвидировать 19 лесных пожаров в Баргузинском, Заиграевском, Курумканском, Прибайкальском, Северо-Байкальском и Хоринском районах. Ещё три возгорания в Заиграевском, Иволгинском районах локализованы.

На утро 4 июля проводятся работы по тушению девяти лесных пожаров в Баргузинском, Прибайкальском, Северо-Байкальском и Хоринском районах на площади 280 га. Также продолжаются работы по дотушиванию локализованных очагов.

На тушении сегодня с утра работают 458 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых лесопользователей. Задействовано 84 единицы лесопожарной техники.

Помимо этого, с помощью системы дистанционного мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» зафиксированы две термоточки в Баунтовском эвенкийском и Курумканском районах. Они находятся в труднодоступной горной местности. Применение сил и средств пожаротушения невозможно. За термоточками ведётся наблюдение.

В республике действует особый противопожарный режим. Обо всех возгорания в лесу следует сообщать на горячую линию 20-44-44.


лесные пожары

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