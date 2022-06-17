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В Бурятии потушили лесной пожар

В Бурятии потушили лесной пожар
Происшествия,  Фото:агентство лесного хозяйства
Пожар возник в Заиграевском районе

За прошедшие сутки, 16 июня, в Бурятии зарегистрирован один лесной пожар, он действовал в Заиграевском районе.

Пожар возник из-за неосторожного обращения людей с огнём.


 
- На тушении работали восемь сотрудников лесной охраны, задействовано два единицы лесопожарной техники. Площадь, пройденная огнём, составила 0,43 га. Возгорание ликвидировано, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

На утро 17 июня действующих лесных пожаров в Бурятии не зарегистрировано.

Сотрудники лесной охраны, МВД и МЧС продолжают ежедневно патрулировать леса. Специалисты выявляют нарушения правил пожарной безопасности. С начала пожароопасного сезона выявлено 2095 нарушений, рассмотрено 644 административных дела. Сумма наложенных штрафов превысила 1,5 млн рублей.

Обо всех возгораниях в лесу следует сообщать на горячую линию лесной охраны 20-44-44.
лесные пожары

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