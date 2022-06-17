В Бурятии потушили лесной пожар



На утро 17 июня действующих лесных пожаров в Бурятии не зарегистрировано.



Сотрудники лесной охраны, МВД и МЧС продолжают ежедневно патрулировать леса. Специалисты выявляют нарушения правил пожарной безопасности. С начала пожароопасного сезона выявлено 2095 нарушений, рассмотрено 644 административных дела. Сумма наложенных штрафов превысила 1,5 млн рублей.



Обо всех возгораниях в лесу следует сообщать на горячую линию лесной охраны 20-44-44.



- На тушении работали восемь сотрудников лесной охраны, задействовано два единицы лесопожарной техники. Площадь, пройденная огнём, составила 0,43 га. Возгорание ликвидировано, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.