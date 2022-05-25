Активно помогают полиции добровольцы
25 мая - Международный день пропавших детей. К этой дате МВД по Бурятии раскрыло некоторые статистические данные.
- Благодаря работе сотрудников управления уголовного розыска МВД Бурятии и его территориальных органов в 2021 году найдено 402 ребёнка, за четыре месяца текущего года – 98, - сообщили в министерстве внутренних дел республики.
Полицейские активно взаимодействуют с волонтерами и добровольческими организациями. Так, в прошлом году с участием добровольцев найдены 173 ребёнка, за четыре месяца – 67.
МВД по Бурятии тесно взаимодействует с добровольческим поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт». Его руководитель – член Общественного совета при УМВД по Улан-Удэ Вероника Ерофеева.
Сейчас добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» в Бурятии состоит более чем 500 добровольцев. Только за последние два года отряд пополнили около 300 волонтёров.
В Бурятии за год нашли более 400 пропавших детей
Происшествия, Фото:
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