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В Бурятии за год нашли более 400 пропавших детей

В Бурятии за год нашли более 400 пропавших детей
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Активно помогают полиции добровольцы

25 мая - Международный день пропавших детей. К этой дате МВД по Бурятии раскрыло некоторые статистические данные.

- Благодаря работе сотрудников управления уголовного розыска МВД Бурятии и его территориальных органов в 2021 году найдено 402 ребёнка, за четыре месяца текущего года – 98, - сообщили в министерстве внутренних дел республики.

Полицейские активно взаимодействуют с волонтерами и добровольческими организациями. Так, в прошлом году с участием добровольцев найдены 173 ребёнка, за четыре месяца – 67.

МВД по Бурятии тесно взаимодействует с добровольческим поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт». Его руководитель – член Общественного совета при УМВД по Улан-Удэ Вероника Ерофеева.

Сейчас добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» в Бурятии состоит более чем 500 добровольцев. Только за последние два года отряд пополнили около 300 волонтёров.
пропавшие без вести

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