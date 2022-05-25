В Бурятии за год нашли более 400 пропавших детей

Активно помогают полиции добровольцы



25 мая - Международный день пропавших детей. К этой дате МВД по Бурятии раскрыло некоторые статистические данные.



- Благодаря работе сотрудников управления уголовного розыска МВД Бурятии и его территориальных органов в 2021 году найдено 402 ребёнка, за четыре месяца текущего года – 98, - сообщили в министерстве внутренних дел республики.



Полицейские активно взаимодействуют с волонтерами и добровольческими организациями. Так, в прошлом году с участием добровольцев найдены 173 ребёнка, за четыре месяца – 67.



МВД по Бурятии тесно взаимодействует с добровольческим поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт». Его руководитель – член Общественного совета при УМВД по Улан-Удэ Вероника Ерофеева.



Сейчас добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» в Бурятии состоит более чем 500 добровольцев. Только за последние два года отряд пополнили около 300 волонтёров.

