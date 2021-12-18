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В Бурятии под лёд провалился Nissan X-Trail с тремя мужчинами

В Бурятии под лёд провалился Nissan X-Trail с тремя мужчинами
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Попавших в беду люди спасли пожарные и сотрудники МЧС

Вечером 16 декабря на озере вблизи посёлка Таксимо Муйского района Бурятии провалился под лёд автомобиль Nissan X-Trail. На помощь поспешили работники пожарной части №52 14-го Муйского отряда государственной пожарной службы и сотрудники республиканского ГУ МЧС.

Обнаружить автомобиль удалось уже спустя 20 минут в водно-болотистой местности рядом с озером Ульто в 14 километрах от Таксимо. Машина, в которой находились трое мужчин провалилась передними колёсами под лёд и не смогла самостоятельно выбраться, сообщает пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.



- Как пояснили пострадавшие, ввиду тёмного времени суток они свернули не на ту дорогу и заблудились. Оказавшись на непрочной поверхности уехать далеко не получилось. Глубина в месте провала составила порядка 40-50 сантиметров, поэтому подъехать к легковому автомобилю на автоцистерне по болотистой местности не представлялось возможным, было принято решение эвакуировать находившихся в машине мужчин до ближайшего посёлка, - рассказал старший дознаватель отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Северо-Байкальскому, Муйскому районам и городу Северобайкальск ГУ МЧС России по Бурятии Алексей Коношенкин.

Спустя 20 минут сотрудники МЧС доставили трёх человек в Таксимо.



спасательная операция

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