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Мужчин, тяжело пострадавших в ДТП, привезли в Улан-Удэ на вертолёте

Мужчин, тяжело пострадавших в ДТП, привезли в Улан-Удэ на вертолёте
Происшествия,  Фото:ТЦМК Бурятии
Мужчины тяжело пострадали в столкновении легковушки и большегруза

18 ноября авиамедицинская бригада территориального центра медицины катастроф доставила двух пациентов из Петропавловской центральной районной больницы в Улан-Удэ. Медики задействовали вертолёт Ми-8 АМТ.


Мужчины пострадали в результате ДТП в Джидинском районе. Как сообщал «Байкал-Daily», автоавария произошла 16 ноября в трёх километрах от села Петропавловка. Столкнулись «Тойота Камри» и грузовой автомобиль «ДАФ» с полуприцепом. Легковушка фактически превратилась в груду металла, а водитель и пассажир «Тойоты» получили тяжёлые сочетанные травмы. 

- Незамедлительно была проведена телемедицинская консультация, в результате чего было принято решения об эвакуации пострадавших в Улан-Удэ. Во время транспортировки постоянно велось динамическое наблюдение за витальными функциями пациентов с применением специального оборудования, в том числе ИВЛ, - сообщили в Территориальном центре медицины катастроф Бурятии.

Эвакуация прошла без осложнений. Пациентов передали в стационары Улан-Удэ для дальнейшего обследования и лечения.

ДТП медицинская помощь

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