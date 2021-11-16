Пострадавшие находятся в тяжёлом состоянии
16 ноября около 11:45 в Джидинском районе Бурятии произошло ДТП, в котором пострадали два человека.
В трёх километрах от села Петропавловка водитель легковушки «Тойота Камри» столкнулся с грузовым автомобилем «ДАФ» с полуприцепом.
39-летний водитель и 40-летний пассажир «Тойоты» госпитализированы в больницу с тяжёлыми травмами.
- В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
Сегодня днём на улице Бограда в Улан-Удэ на «зебре» сбили 16-летнюю девушку.
В Бурятии в ДТП с большегрузом пострадали два человека
Происшествия, Фото:
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