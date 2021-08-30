Шелеховчанка стала жертвой мошенницы, пытаясь излечиться от депрессии

Женщина таскала мошеннице дорогие вещи и взяла кредит



50-летняя шелеховчанка по совету подруги пришла к гадалке, надеяться излечиться от депрессии. Гадалка, раскинув карты, заявила, что на женщину наведена порча. По этой причине якобы не ладятся дела и страдает здоровье.



Далее на протяжении месяца последовали ежедневные «сеансы излечения», за проведение которые потребовалось личные вещи. В квартиру ворожеи перекочевали столовые приборы, техника и ювелирные украшения. Затем она провела обряды на работе шелеховчанки, прибрав к рукам всё, что попалось на пути.



Далее, лжецелительница одарила жертву бутылкой со специальной водой, которую надлежало принимать ежедневно. Как под гипнозом женщина продолжала носить мошеннице вещи из своего дома, а вскоре согласилась оформить на себя кредит, чтобы купить знахарке гаджет стоимостью 30 тысяч рублей. На этом сеансы закончились.



Поняв, что выплачивать кредит придётся из своего кармана, пострадавшая пыталась вернуть часть вещей, переданных для проведения обрядов. Когда это не удалось, она обратилась в полицию.



- Чаще всего в руки мошенников попадают морально неустойчивые люди. Устранить депрессию поможет профессионал, но принимать он будет в специально оборудованном кабинете за определённую плату после заключения договора, и уж точно не потребует нести ему туда вещи и драгоценности, - прокомментировала заместитель начальника следственного отделения ОМВД России по Шелеховскому району Анна Лаврентьева.





