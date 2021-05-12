У «чёрного» лесоруба изъяли грузовик
Во время рейдового патрулирования лесов Заиграевского района Бурятии сотрудники Хандагатайского лесничества заметили следы шин грузовой машины на сырой после дождя земле.
Лесники решили проследовать по следам. Вскоре они обнаружили грузовик «ЗИЛ», а рядом с ним мужчину, который пилил деревья. На просьбу представить правоустанавливающие документы мужчина сознался, что спилил сосны незаконно.
Задержанным оказался житель села Новоильинск Заиграевского района. Он вырубил около пяти кубометров древесины. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 58 тысяч рублей.
Незаконно вырубленная древесина, грузовик «ЗИЛ» и бензопила изъяты.
На нарушителя составлены протоколы по статьям 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений» и 8.32 КоАП «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах». Все материалы переданы в ОМВД по Заиграевскому району для возбуждения уголовного дела, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
В Бурятии следы после дождя выдали «чёрного» лесоруба
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
У «чёрного» лесоруба изъяли грузовик
Тревогу из-за отсутствия сотрудника забил работодатель
Вор выдумал про некую приватную информацию в телефоне
В аварии пострадали двое приятелей
Кража произошла на входе в торговый центр
Осуждённый проведёт за решёткой три года
Мать с сыном сели в машину к пьяному мужчине без прав
Вора вычислили по камерам видеонаблюдения
Вор отвлёк женщину на якобы поломку автомобиля
Тело они спрятали под лёд
Глава Бурятии отдал поручение после стрельбы в казанской гимназии
16-летняя девушка сбежала с парнем, с которым познакомилась в соцсети
Родители юного поджигателя возместят ущерб хозяевам
Женщина получила взятку в 194 тысячи рублей
В ДТП погибли два человека