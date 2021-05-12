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В Бурятии следы после дождя выдали «чёрного» лесоруба

В Бурятии следы после дождя выдали «чёрного» лесоруба
Происшествия,  Фото:агентство лесного хозяйства
У «чёрного» лесоруба изъяли грузовик

Во время рейдового патрулирования лесов Заиграевского района Бурятии сотрудники Хандагатайского лесничества заметили следы шин грузовой машины на сырой после дождя земле.

Лесники решили проследовать по следам. Вскоре они обнаружили грузовик «ЗИЛ», а рядом с ним мужчину, который пилил деревья. На просьбу представить правоустанавливающие документы мужчина сознался, что спилил сосны незаконно.

Задержанным оказался житель села Новоильинск Заиграевского района. Он вырубил около пяти кубометров древесины. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 58 тысяч рублей.

Незаконно вырубленная древесина, грузовик «ЗИЛ» и бензопила изъяты.

На нарушителя составлены протоколы по статьям 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений» и 8.32 КоАП «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах». Все материалы переданы в ОМВД по Заиграевскому району для возбуждения уголовного дела, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
черные лесорубы
 
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