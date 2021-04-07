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В Бурятии поджигатели трижды устроили пожары на одном участке

В Бурятии поджигатели трижды устроили пожары на одном участке
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Возгорания вовремя заметили соседи

Днём 6 апреля в селе Илька Заиграевского района семье пришлось трижды тушить пожары.

Сперва загорелся забор. Пожар вовремя обнаружили соседи.

Спустя некоторое время они же обнаружили и потушили загоревшиеся ворота этого же участка.

В третий раз загорелась баня. Соседи вновь потушили возгорание, не допустив распространение огня. В результате пожара на территории одного домовладения повреждён забор и ворота на площади 5 кв. м, на территории второго – повреждена наружная стена бани на площади 0,5 кв. м.

- Причиной пожара, вероятно, послужил поджог, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Справка:

Поджог относится к числу умышленных преступлений средней тяжести, связанных с посягательством на имущество. Согласно ч. 2 ст.167 УК РФ, деяния, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, наказываются принудительными работами, либо лишением свободы на срок до пяти лет.
пожар Поджог
 
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