Возгорания вовремя заметили соседи
Днём 6 апреля в селе Илька Заиграевского района семье пришлось трижды тушить пожары.
Сперва загорелся забор. Пожар вовремя обнаружили соседи.
Спустя некоторое время они же обнаружили и потушили загоревшиеся ворота этого же участка.
В третий раз загорелась баня. Соседи вновь потушили возгорание, не допустив распространение огня. В результате пожара на территории одного домовладения повреждён забор и ворота на площади 5 кв. м, на территории второго – повреждена наружная стена бани на площади 0,5 кв. м.
- Причиной пожара, вероятно, послужил поджог, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Справка:
Поджог относится к числу умышленных преступлений средней тяжести, связанных с посягательством на имущество. Согласно ч. 2 ст.167 УК РФ, деяния, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, наказываются принудительными работами, либо лишением свободы на срок до пяти лет.
В Бурятии поджигатели трижды устроили пожары на одном участке
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Возгорания вовремя заметили соседи
В суде апелляционной инстанции полагают, что это была всё-таки кража
Семья на учёте не состояла
Спирт купили двое родственников
Мужчина отправлен под стражу
Жертву насильников спас её сосед
Полицейские задержали наркосбытчицу
Для спасения мужчины вызвали автоподъёмник МЧС
Поезд следовал в Китай
Убийца был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения
Свою вину убийца не признал
К детям срочно выехали спасатели
Момент столкновения джипа и мотоцикла запечатлела камера
Изъято 25 единиц огнестрельного оружия
Супруги мошенничали при продаже дома