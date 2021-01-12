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В Бурятии поймали сборщиков конопли

В Бурятии поймали сборщиков конопли
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Наркотик они собирали для себя

Днём 9 января полицейские Мухоршибирского района недалеко от села Нижний Жирим задержали сборщиков марихуаны.

У 36-летнего местного жителя изъяли более 700 граммов марихуаны, у 34-летнего улан-удэнца – около килограмма.

Задержанные пояснили полицейским, что заготавливали наркотик для собственного употребления, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

Мужчины ранее неоднократно судимы за имущественные преступления и преступления против личности.

На возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса.


конопля
 
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