В Бурятии поймали сборщиков конопли

Наркотик они собирали для себя



Днём 9 января полицейские Мухоршибирского района недалеко от села Нижний Жирим задержали сборщиков марихуаны.



У 36-летнего местного жителя изъяли более 700 граммов марихуаны, у 34-летнего улан-удэнца – около килограмма.



Задержанные пояснили полицейским, что заготавливали наркотик для собственного употребления, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Мужчины ранее неоднократно судимы за имущественные преступления и преступления против личности.



На возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса.





