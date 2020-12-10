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В Улан-Удэ пристав присваивал деньги должников

В Улан-Удэ пристав присваивал деньги должников
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Вступил в законную силу приговор суда в отношении бывшего судебного пристава

В Улан-Удэ вступил в законную силу приговор суда в отношении бывшего судебного пристава-исполнителя Железнодорожного районного отделения за присвоение и растрату, сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.

Судебный пристав присвоил 127 тысяч рублей. Эти деньги они принимал по квитанционной книжке от должников в счёт погашения задолженностей по исполнительным производствам. Однако деньги не зачислял на депозитный счет районного отдела, а растратил.

- Данное уголовное дело было возбуждено на основании материалов проверки, проведённой отделением собственной безопасности, - сообщили в службе судебных приставов.

Суд признал уже уволенного из УФССП бывшего пристава виновным и назначил наказание в виде трёх лет лишения свободы условно. Он также лишён права занимать должности на государственной службе осуществлением функций представителя власти сроком на 3 года.


судебные приставы растрата
 
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