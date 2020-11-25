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В Бурятии водитель «Нивы» врезался в заправку

В Бурятии водитель «Нивы» врезался в заправку
Происшествия,  Фото:Росгвардия по РБ
У виновного нет водительских прав

В выходные водитель «Нивы» врезался в автозаправочную станцию на въезде в город Гусиноозёрск. Автомобиль врезался в угловую часть здания автозаправки. Сотрудники АЗС нажали кнопку тревожной сигнализации.


Прибывшие по сигналу сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии на месте задержали водителя. В ходе проверки было установлено, что мужчина не имеет правоустанавливающих документов на автомобиль и водительского удостоверения.

Задержанного 28-летнего уроженца Джидинского района передали сотрудникам полиции.

Автомобиль помещён на штрафстоянку.

В настоящее время устанавливается размер причинённого ущерба. Проводится проверка, по итогам которой будет принято правовое решение, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», в апреле пьяный водитель на своём автомобиле намеренно таранил здание заправки на улице Приречная в Улан-Удэ. После водитель уехал, за ним устроили погоню росгвардейцы. Пытаясь оторваться, нарушитель выезжал на полосу встречного движения, проезжал на красный сигнал светофора, создавал угрозу пешеходам. Мужчину задержали на улице Тобольская. Напоследок 33-летний мужчина врезался в патрульный автомобиль и заехал на бордюр. Пьяный водитель, который ещё недавно куражился, при задержании практически расплакался.



ДТП АЗС
 
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