В Бурятии водитель «Нивы» врезался в заправку

В выходные водитель «Нивы» врезался в автозаправочную станцию на въезде в город Гусиноозёрск. Автомобиль врезался в угловую часть здания автозаправки. Сотрудники АЗС нажали кнопку тревожной сигнализации.





Прибывшие по сигналу сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии на месте задержали водителя. В ходе проверки было установлено, что мужчина не имеет правоустанавливающих документов на автомобиль и водительского удостоверения.