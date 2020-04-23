В Улан-Удэ пьяный водитель протаранил заправку и убегал от Росгвардии













От прохождения освидетельствования он отказался. В действиях водителя усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ.





- Сколько пили? - спросил сотрудник у задержанного.





- Немного, - пытался уйти он от ответа.





Затем с трудом и едва сдерживая слёзы, признался, что пил водку.





Вчера вечером на автозаправочной станции на улице Приречная в Улан-Удэ сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибывшим на место происшествия сотрудникам вневедомственной охраны работники АЗС объяснили, что несколько минут назад пьяный водитель на своём автомобиле «Тойота Спринтер Марино» таранил здание заправки. Причинив ущерб, с места скрылся, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.Информация о нарушителе – марка и номер автомобиля – была передана всем наружным нарядам. Через несколько минут данный автомобиль сотрудники одной из групп задержания вневедомственной охраны обнаружили в соседнем квартале. На неоднократные требования об остановке автомобиля водитель не реагировал. Он пытался оторваться от погони, нарушая правила дорожного движения - выезжал на полосу встречного движения, проезжал на красный сигнал светофора, создавал угрозу пешеходам.В ходе преследования на улице Тобольская росгвардейцы заблокировали автомобиль. Напоследок нарушитель врезался в патрульную машину и заехал на дорожный бордюр.Водитель и пассажир, находящиеся в алкогольном состоянии, были задержаны и переданы сотрудникам ДПС.- За рулём транспортного средства находился 33-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Нарушитель вёл себя неадекватно, в связи с чем сотрудники полиции применили наручники, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.Инспекторы ДПС установили, что ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения.В дорожно-транспортном происшествии автомобили получили механические повреждения. Пострадавших нет.