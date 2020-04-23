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В Улан-Удэ появилось видео тарана заправки пьяным водителем

В Улан-Удэ появилось видео тарана заправки пьяным водителем
Происшествия,  Фото:crimburyatia.ru
Мужчине отказали в заправке автомобиля, и он решил отомстить

В паблике crimburyatia.ru в Instagram появилось видео, как пьяный водитель таранил здание автозаправочной станции в Улан-Удэ. По словам подписчика, сотрудники АЗС отказали водителю в заправке, поскольку он был сильно пьян. Мужчина, вероятно, не согласился с их мнением и решил отомстить.

Водитель начал таранить здание заправки. Упершись во входную дверь, мужчина сильно газовал, из-за чего образовались клубы дыма. Через некоторое время недовольный клиент уехал, едва не создав аварийную ситуацию, выезжая с территории АЗС.

видео - crimburyatia.ru

Вскоре мужчину задержали. Как сообщал «Байкал-Daily», погоню за водителем устроили росгвардейцы. Пытаясь оторваться, он выезжал на полосу встречного движения, проезжал на красный сигнал светофора, создавал угрозу пешеходам.

Нарушителя задержали на улице Тобольская. Напоследок 33-летний мужчина врезался в патрульный автомобиль и заехал на бордюр. Водитель оказался пьян, он едва не плакал при задержании. Признался, что пил водку. Подробнее – по ссылке.

ДТП алкогольное опьянение
 
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