В Улан-Удэ появилось видео тарана заправки пьяным водителем

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Вскоре мужчину задержали. Как сообщал «Байкал-Daily», погоню за водителем устроили росгвардейцы. Пытаясь оторваться, он выезжал на полосу встречного движения, проезжал на красный сигнал светофора, создавал угрозу пешеходам.



Нарушителя задержали на улице Тобольская. Напоследок 33-летний мужчина врезался в патрульный автомобиль и заехал на бордюр. Водитель оказался пьян, он едва не плакал при задержании. Признался, что пил водку. Подробнее –



Вскоре мужчину задержали. Как сообщал «Байкал-Daily», погоню за водителем устроили росгвардейцы. Пытаясь оторваться, он выезжал на полосу встречного движения, проезжал на красный сигнал светофора, создавал угрозу пешеходам.Нарушителя задержали на улице Тобольская. Напоследок 33-летний мужчина врезался в патрульный автомобиль и заехал на бордюр. Водитель оказался пьян, он едва не плакал при задержании. Признался, что пил водку. Подробнее – по ссылке

В паблике crimburyatia.ru в Instagram появилось видео, как пьяный водитель таранил здание автозаправочной станции в Улан-Удэ. По словам подписчика, сотрудники АЗС отказали водителю в заправке, поскольку он был сильно пьян. Мужчина, вероятно, не согласился с их мнением и решил отомстить.Водитель начал таранить здание заправки. Упершись во входную дверь, мужчина сильно газовал, из-за чего образовались клубы дыма. Через некоторое время недовольный клиент уехал, едва не создав аварийную ситуацию, выезжая с территории АЗС.