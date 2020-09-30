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Житель Бурятии шесть раз ударил ножом знакомого

Житель Бурятии шесть раз ударил ножом знакомого
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина отделался условным сроком

Пьяный житель Бурятии ударил ножом знакомого не менее шесть раз. Мужчина бил в грудь, в живот, руку, ногу мужчины.

Раненый был госпитализирован в Хоринскую центральную районную больницу, где врачи спасли ему жизнь.

Как выяснилось, мужчина нанёс потерпевшему удары ножом из-за его «противоправного поведения».

Агрессор вину в совершении преступления признал частично. Он не отрицал того, что действительно нанёс тяжкие телесные повреждения потерпевшему. Однако умысла убивать у него не было.

- Суд, придя к выводу о виновности действия подсудимого, переквалифицировал статью с покушения на убийство на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, - сообщили в пресс-службе Хоринского районного суда.

Суд назначил шесть лет лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет.

Приговор суда вступил в законную силу.

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью
 
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