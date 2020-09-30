Мужчина отделался условным сроком
Пьяный житель Бурятии ударил ножом знакомого не менее шесть раз. Мужчина бил в грудь, в живот, руку, ногу мужчины.
Раненый был госпитализирован в Хоринскую центральную районную больницу, где врачи спасли ему жизнь.
Как выяснилось, мужчина нанёс потерпевшему удары ножом из-за его «противоправного поведения».
Агрессор вину в совершении преступления признал частично. Он не отрицал того, что действительно нанёс тяжкие телесные повреждения потерпевшему. Однако умысла убивать у него не было.
- Суд, придя к выводу о виновности действия подсудимого, переквалифицировал статью с покушения на убийство на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, - сообщили в пресс-службе Хоринского районного суда.
Суд назначил шесть лет лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет.
Приговор суда вступил в законную силу.
Житель Бурятии шесть раз ударил ножом знакомого
Происшествия, Фото:
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